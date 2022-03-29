Аукціони на землю принесли до місцевих бюджетів 3,3 млн гривень

12:10 04 листопада Київ, Україна

Пресслужба Держгеокадастру опублікувала дані по проведенню земельних аукціонів. Згідно з цифрами, продаж прав на землі сільськогосподарського призначення державної власності на чималу суму поповнив бюджет України. Загальна сума коштів, що надійшли - 3,3 млн гривень.

За тиждень з 23 по 29 жовтня 2020 територіальні органи Держгеокадастру включили 45 земельних ділянок загальною площею 442,53 га в перелік сільськогосподарських угідь державної власності, права оренди на які пропонуються до продажу на земельних торгах у формі аукціону.

Фото: 3,3 млн гривен заработал Держгеокадастр на земельных аукционах

Зокрема, здійснили продаж прав оренди на 58 земельних ділянок загальною площею 1589 га. Отже, за результатами земельних торгів середній розмір річної орендної плати склав 18,03% від НПО, що наповнило місцеві бюджети на 3300000 грн.

Найбільш показовими серед них стали Херсонська область - продано прав оренди на 24 земельні ділянки загальною площею 1149,29 га, Полтавська - 4 земельні ділянки (111,70 га) і Тернопільська - 15 земельних ділянок (99,24 га).

Крім цього, територіальні органи Держгеокадастру опублікували оголошення про проведення земельних торгів на 189 земельних ділянок загальною площею 3,8 тис. га.