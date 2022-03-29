Аукціони на землю принесли до місцевих бюджетів 3,3 млн гривень

Пресслужба Держгеокадастру опублікувала дані по проведенню земельних аукціонів. Згідно з цифрами, продаж прав на землі сільськогосподарського призначення державної власності на чималу суму поповнив бюджет України. Загальна сума коштів, що надійшли - 3,3 млн гривень.

За тиждень з 23 по 29 жовтня 2020 територіальні органи Держгеокадастру включили 45 земельних ділянок загальною площею 442,53 га в перелік сільськогосподарських угідь державної власності, права оренди на які пропонуються до продажу на земельних торгах у формі аукціону.

Зокрема, здійснили продаж прав оренди на 58 земельних ділянок загальною площею 1589 га. Отже, за результатами земельних торгів середній розмір річної орендної плати склав 18,03% від НПО, що наповнило місцеві бюджети на 3300000 грн.

Найбільш показовими серед них стали Херсонська область - продано прав оренди на 24 земельні ділянки загальною площею 1149,29 га, Полтавська - 4 земельні ділянки (111,70 га) і Тернопільська - 15 земельних ділянок (99,24 га).

Крім цього, територіальні органи Держгеокадастру опублікували оголошення про проведення земельних торгів на 189 земельних ділянок загальною площею 3,8 тис. га.