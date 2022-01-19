Аудит Фонду боротьби з COVID-19 виявив порушення

Державна аудиторська служба України заявила про серйозні порушення у видатках Фонду боротьби з COVID-19. Аудит роботи Фонду показав, що фінансових порушень було здійснено на суму понад 400 млн гривень. Це призвело до збитків для держави в розмірі понад 110 млн гривень.

Держаудитслужба виявила ще проблеми і недоліки, які вплинули на використання 25,6 млрд грн з фонду. Також зафіксовані випадки неефективного використання грошей фонду на 273,5 млн грн. Зокрема, аудит показав випадки неякісного виконання підрядниками умов договорів. У таких договорах вартість виконаних робіт завищували, що призвело до втрат в 78,9 млн грн.

Всього порушення виявили в 830 тендерах. У 6% перевірених договорів на 137,3 млн грн не мали документів, які обґрунтовують потребу в закупівлі. Результати перевірки показали, що документація і планування закупівель в цілому ведуться з дотриманням законодавства, але не в повній мірі.

Держаудит торкнувся 66,9% (44,4 млрд грн) від усіх використаних грошей фонду (66,5 млрд грн). Всього було проведено чотири фінансових аудити, 280 ревізій та 457 перевірок закупівель.

Відзначається, що необхідність проведення аудиту була зафіксована в меморандумі України та Міжнародного валютного фонду.