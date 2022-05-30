Атаки рф навмисно націлені на українські поля, ферми та продовольчі склади

10:36 30 травня Київ, Україна

Удари окупантів по аграрному сектору Україну мають зовсім не випадковий характер, російські військові прицільно б'ють по українських складах зерна та полях.





Серед підтверджених атак: Такого висновку дійшли журналісти France 24.Серед підтверджених атак:



🌾 Безліч мін у полях.

🌾 Ракетні удари по силосах та місцях годівлі великої рогатої худоби.

🌾 Обстріл конвоїв із зерном - як вагонів, так і цілих складів.

🌾 Викрадення та вивіз української агротехніки та зерна.





Так, наприклад, російські окупанти завдали удару по елеватору біля Синельникового в Дніпропетровській області України, зруйнувавши склад зерна.

"Сільгоспвиробники привозили сюди свою продукцію для зберігання, а потім приїжджали вантажівки, щоб забрати цю продукцію на експорт. І це той випадок, коли ми бачимо, що росія робить навмисну атаку, щоб обмежити сільськогосподарський сектор України", - заявила Кейтлін Велш, експертка із продовольчої безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень в інтерв'ю France 24.

У France 24 підрахували: Україна через ці удари втрачає значну частину своїх потужностей агропромисловості — а це близько 10% ВВП.



У цей самий час путін пропонує ЄС скасувати ембарго на аграрні поставки з росії для недопущення світового голоду. Який провокує сама москва.