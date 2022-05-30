Атаки рф навмисно націлені на українські поля, ферми та продовольчі склади

Удари окупантів по аграрному сектору Україну мають зовсім не випадковий характер, російські військові прицільно б'ють по українських складах зерна та полях.
Такого висновку дійшли журналісти France 24.
Серед підтверджених атак:
Серед підтверджених атак:
🌾 Безліч мін у полях.
🌾 Ракетні удари по силосах та місцях годівлі великої рогатої худоби.
🌾 Обстріл конвоїв із зерном - як вагонів, так і цілих складів.
🌾 Викрадення та вивіз української агротехніки та зерна.
Так, наприклад, російські окупанти завдали удару по елеватору біля Синельникового в Дніпропетровській області України, зруйнувавши склад зерна.
У France 24 підрахували: Україна через ці удари втрачає значну частину своїх потужностей агропромисловості — а це близько 10% ВВП.
У цей самий час путін пропонує ЄС скасувати ембарго на аграрні поставки з росії для недопущення світового голоду. Який провокує сама москва.
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