АРМА передало в управління "Укрнафти" мережу АЗС Glusco, яка належала Медведчуку

17:36 27 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба АРМА. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 27 вересня підписало з "Укрнафтою" договір про управління активами мережі АЗК Glusco, яка раніше належала проросійському олігарху Віктору Медведчуку Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"АРМА виконала доручення Кабінету Міністрів України у найкоротші терміни забезпечити підписання договору для забезпечення негайних надходжень до бюджету", - йдеться у повідомленні.

За умовами договору мінімальний гарантований платіж складе 5 млн грн. Крім того, компанія переказуватиме до державної скарбниці 85% від чистого прибутку.



4 вересня АРМА та "Укрнафта" обговорили умови договору управління АЗК Glusco.