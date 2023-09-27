АРМА передало в управління "Укрнафти" мережу АЗС Glusco, яка належала Медведчуку

17:36 27 вересня Київ, Україна

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 27 вересня підписало з "Укрнафтою" договір про управління активами мережі АЗК Glusco, яка раніше належала проросійському олігарху Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.
"АРМА виконала доручення Кабінету Міністрів України у найкоротші терміни забезпечити підписання договору для забезпечення негайних надходжень до бюджету", - йдеться у повідомленні.
За умовами договору мінімальний гарантований платіж складе 5 млн грн. Крім того, компанія переказуватиме до державної скарбниці 85% від чистого прибутку.

4 вересня АРМА та "Укрнафта" обговорили умови договору управління АЗК Glusco.
"Агентство переконане, що плідна співпраця між АРМА та "Укрнафтою" матиме позитивний ефект у вигляді максимально можливих надходжень до державного бюджету країни", - наголосили в нацагентстві.