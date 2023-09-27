АРМА передало в управління "Укрнафти" мережу АЗС Glusco, яка належала Медведчуку

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 27 вересня підписало з "Укрнафтою" договір про управління активами мережі АЗК Glusco, яка раніше належала проросійському олігарху Віктору Медведчуку.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
За умовами договору мінімальний гарантований платіж складе 5 млн грн. Крім того, компанія переказуватиме до державної скарбниці 85% від чистого прибутку.
4 вересня АРМА та "Укрнафта" обговорили умови договору управління АЗК Glusco.
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