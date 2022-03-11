Заарештовані $415 млрд резервів РФ підуть на відшкодування збитків Україні

Мінекономіки спільно з урядами європейських держав шукають механізми передачі Україні заарештованих золотовалютних резервів Центробанку РФ як відшкодування за наслідки війни.
Їхній обсяг склав 415 млрд доларів. При цьому збитки від російської агресії оцінюють приблизно в 100 млрд доларів.
Він додав, що, по суті, цієї суми достатньо, щоб перекрити прямі одноразові втрати.
Також росія має виплатити репарації Україні після капітуляції росії. Репарації бувають у двох формах: грошові та натуральні.
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