Заарештовані $415 млрд резервів РФ підуть на відшкодування збитків Україні

14:50 11 березень Київ, Україна

Мінекономіки спільно з урядами європейських держав шукають механізми передачі Україні заарештованих золотовалютних резервів Центробанку РФ як відшкодування за наслідки війни.

Їхній обсяг склав 415 млрд доларів. При цьому збитки від російської агресії оцінюють приблизно в 100 млрд доларів.

"Західні уряди вже заарештували золотовалютні резерви центробанку російської федерації – 415 млрд дол.", – зазначив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Він додав, що, по суті, цієї суми достатньо, щоб перекрити прямі одноразові втрати.

"Ми розраховуємо, що найближчим часом спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення та компенсацій", - розповів Кудін.

Також росія має виплатити репарації Україні після капітуляції росії. Репарації бувають у двох формах: грошові та натуральні.