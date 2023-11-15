Апеляційний суд визнав законною націоналізацію "ПриватБанку"

12:59 15 листопада Київ, Україна

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 15 листопада підтвердив, що націоналізація "ПриватБанку" у 2016 році була законною та неможливо повернути банк колишнім власникам.

Про це йдеться на сайті Нацбанку України.



Апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Київ (ОАСК) від 18 квітня 2019 року, яким тоді задовольнили позов колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського до НБУ, Кабміну, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Це рішення ОАСК визнавало протиправними та скасовувало рішення держави про націоналізацію банку.

"Національний банк вітає рішення суду апеляційної інстанції. Рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку за участю держави приймалося відповідно до норм чинного законодавства, було підтримане РНБО та урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Сьогодні, за 6 років, суд підтвердив неможливість повернення «ПриватБанку» колишнім власникам, на докапіталізацію якого держава витратила понад 155 млрд гривень. (...) Усі рішення державних органів щодо націоналізації «ПриватБанку» діють", – пише спеціаліст юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Націоналізація "ПриватБанку"

Націоналізація "ПриватБанку" відбулася 18 грудня 2016 року через його неплатоспроможність. НБУ зафіксував проблеми з достатністю рівня капіталу, кредитним портфелем та виконанням нормативів установою. Після стрес-тестування банку став зрозумілим масштаб проблем, що загрожував стійкості всієї банківської системи України. Нацбанк порекомендував власникам "ПриватБанку" вжити відповідних заходів, але вони провалили терміни трансформації та не виконали її в повному обсязі. Йшлося про переведення кредитної заборгованості перед банком на прозорі дійсні бізнеси з реальними заставами, достатніми для обслуговування кредитів, що дозволило банку перейти до рамок адекватності капіталу.



ПриватБанк у 1992 році був одним із перших комерційних банків в Україні. Станом на 2016 рік у банку відкрили рахунки понад 22 мільйони клієнтів. Фінустанова обслуговувала приблизно 60% транзакцій та половину платіжних карток, випущених в Україні. У банку того часу було сконцентровано 40% депозитів усієї банківської системи. До передачі банку державі ним володіли Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які контролювали 92% акцій.