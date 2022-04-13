АТ "Укрзалізниця" почало приносити прибуток. Результати II кварталу 2021 року

11:24 17 липня Київ, Україна

АТ "Укрзалізниця" показує стабільно високі показники в II кварталі поточного року, в порівнянні з I кварталом, який був досить нестабільний в плані прибутку.



Також збитковим підприємство було і в 2020 році, коли за квітень - червень вони склали майже 2 мільярди гривень.



Показові цифри "Укрзалізниці":



• Прибуток в I кварталі (квітень - червень) 2021 року склав 227,4 мільйона гривень.

• Збитки за I квартал 2020 року склали 1,8 мільярда гривень.



Виконавець обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик зазначив, що компанія з кожним місяцем нарощує позитивний показник.



"Зберігаємо позитивну тенденцію і вже третій місяць поспіль закінчуємо з прибутком" - зазначив Іван Юрик.



Динаміка зростання прибутку "УЗ" в I кварталі:



• У квітні - 35 мільйонів гривень.

• У травні - майже 39 мільйонів гривень.

• У червні - 153 мільйони гривень.



Також Юрик зазначив, що компанія розраховує ще збільшити прибуток зі стартом сезону перевезення нового врожаю зернових.



"Також розраховуємо і зміну структури тарифів на вантажні перевезення", - додав він.



8 липня 2021 року "УЗ" повідомила, що розмістила п'ятирічні єврооблігації на 300 мільйонів доларів під 7,875% річних, а залучені кошти планують направити на рефінансування боргу компанії.