Антирекорд гривні та курс валют на 28 вересня

Прийшла осінь і, як зазвичай, разом з листям падає курс гривні. Зазвичай це сезонне падіння триває до новорічних свят. А ось прогноз Національного банку України на завтра, понеділок, 28 вересня. За інформацією з сайту НБУ, курс гривні опуститься майже на 2 копійки відносно долара, але зміцниться майже на 2 копійки відносно євро.

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з початку 2020 року. Вищим курс в останній раз був 13 січня 2019 року - 28,27015 гривень за долар.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2826,73 гривні (+0,0186 грн)

- 100 євро - 3287,63 гривні (-0,0179 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 3 копійки - до 28,31 гривні за долар, курс в покупці також піднявся на 3 копійки - 28,29 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 3 копійки - до 32,94 гривні за євро.

Нагадаємо, на 25 вересня Нацбанк опустив офіційний курс гривні майже на 6 копійок - до 28,24 гривні за долар.

Раніше в Нацбанку пояснили нинішнє падіння гривні сезонним фактором. Така ситуація була в кожному році, за винятком минулого, який вийшов специфічним, пояснив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.