Антимонопольний комітет розслідує зростання цін на курячі яйця

15:24 21 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Антимонопольний комітет розпочав розслідування причин подорожчання курячих яєць в Україні у вересні-жовтні 2022 року.Про це повідомляє пресслужба АМКУ

"Під час розслідування Комітет має намір провести широкий аналіз усіх факторів впливу на цінову поведінку суб'єктів господарювання і вже направив їм вимоги щодо надання інформації", - йдеться у повідомленні.

В Антимонопольному комітеті зазначили, що не бачать об'єктивних причин для подорожчання яєць, незважаючи на економічні наслідки війни.

"Підвищення цін на курячі яйця може і не мати об'єктивних підстав, навіть враховуючи всі тяжкі економічні наслідки війни. Адже зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць", - зазначили в установі.

В АМКУ пояснюють, що собівартість яєць складається із витрат на корми, енергоносії, оплату праці, ветеринарні препарати та інші витрати.



З початку осені ціни на курячі яйця у всіх регіонах України швидко зросли.