Антикорупційна діяльність принесла Україні 1,9 млрд гривень

Відповідно до звітності, економічний ефект від роботи відомств, спрямованих на боротьбу з корупцією, приніс бюджету близько 1,9 млрд гривень. Йдеться про основні два напрямки - роботу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це під час презентації проєкту національної доповіді щодо реалізації основ антикорупційної політики в 2020 році повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції.

«2020 - це рік, рекордний за економічним ефектом від діяльності НАБУ і САП. В цілому він склав 1,9 млрд гривень. З них 1 млрд гривень - кошти, відшкодовані державним підприємствам», - сказав глава НАЗК.

Крім того, в минулому році Вищий спеціалізований антикорупційний суд забезпечив надходження 480 млн гривень у вигляді застав в державний бюджет.

Глава НАЗК зазначив, що в минулому році були створені нові механізми запобігання корупції. Зокрема, почалася антикорупційна експертиза проєктів нормативно-правових актів, що дозволяє уникнути корупційних ризиків ще на етапі їхнього прийняття. Також в цьому році почали декларувати доходи понад 20 тис. осіб, що працюють з державною таємницею.

Глава НАЗК повідомив, що негативний вплив на показники реалізації антикорупційної політики призвело втручання Конституційного Суду.

Як повідомлялося, Національне агентство з запобігання корупції планує перевірити до кінця року роботу щодо попередження та виявлення корупції в 21 установі, в тому числі в 4 міністерствах, Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро.