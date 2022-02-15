Антидемпінгові мита в Україні - подробиці

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про зміну деяких правил при ввезенні фурнітури в Україну. Зокрема, питання стосується ввезення віконно-дверної фурнітури з Туреччини. Країна ввела антидемпінгові мита.

Мита вводять на п'ять років у розмірі від 30 до 35%. В Міжвідомчій комісії відзначили, що існує ймовірність значного зростання демпінгового імпорту товарів походженням з Туреччини, а це загрожує завданням значної шкоди національному товаровиробнику.

Демпінговий імпорт здійснювався за цінами, які були нижче цін продажу і собівартості подібного товару вітчизняного товаровиробника на внутрішньому ринку. За даними Держстату, імпорт фурнітури в січні-березні поточного року становив понад 2 мільйони доларів. Тоді як експорт з України до Туреччини був відсутній.