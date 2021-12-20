Андрій Пальчевський про розкрадання мільярдів

12:37 15 липень Київ, Україна

Український громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, як українські чиновники вищих рангів гребуть мільярди з бюджету. Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Вибрали людини, який створив образ чесного вчителя ... Проходить півтора року і з'ясовується, що він не знає, як [зробити чесно]. А все люди, яких він залишив при владі, знають, як нечесно. Розумієте, знають, як нечесно. І Гонтарева знає, і всі ті люди, яких Зеленський приберіг. Виникає питання, а чому він їх приберіг? Чому нова влада не прибрала цих людей? І люди дають відповідь. «Тому, що у них рило в пуху», - відповідають люди. Ми ж не ідіоти », - заявив громадський діяч. Пальчевський зазначив, що через схем, які провертають в Національному банку, бюджет України втрачає мільярди.

«Ви розумієте, що таке Національний банк? Ні. Цього не розуміє ніхто, крім тих, хто займається фінансами країни. Які шоколадні фабрики, який газ в порівнянні з Національним банком, який контролював Порошенко, і я боюся, буде контролювати сьогоднішня влада. Ви зрозумійте, питання емісії, ігри на курсі валют, нічого не роблячи, приносять, як і піраміда внутрішньої позики ... До речі я заборонив би президентам взагалі грати в цю піраміду. Просто, ось не можна і все. Зарплату отримав і все, не треба розміщувати. І люди далекі від фінансів, не розуміють, що там мільярди доларів просто перекладаються з нашої з вами кишені в свій власний », - заявив Андрій Пальчевський.