Аналіз ринку праці в Польщі: кому платять більше

Польща продовжує приймати робочих мігрантів з України. Згідно з даними, найвищі зарплати в сусідній країні пропонують на вакансії робітничих професій - наприклад, муляр і водій. Така робота може оплачуватися в середньому 65-80 тисячами гривень на місяць.

Так, муляр може заробляти 65 тис. грн. Вимоги: досвід роботи за фахом - не менше 2 років. "Польська будівельна компанія (сертифікована в Бельгії). Кількість робочих годин: 220-250 годин на місяць. Проживання в Польщі -100 злотих на місяць", - йдеться в оголошенні.

Робочий на складі одягу фірми ZARA (Польща) може отримувати 50 тис. грн. Вимоги:

Чоловіки і жінки до 55 років.

Графік роботи: 12 годин на день - 6 днів на тиждень. Кожен працівник має 3 вихідних за графіком і 3 додаткових вихідні коли працівник хоче (за бажанням).

Не потрібно кваліфікації.

Водій-міжнародник в Польщі може заробляти від 76 до 80 тис. грн. Вимоги:

Вiк не старше 56 років.

Досвід роботи не менше року в Україні і не менше 3 місяців в Європі.

Розмовне знання англійської або німецької мови вітається, АЛЕ не обов'язково.

Умови роботи: зарплата 400 євро ставка і 58 євро на день, що в еквіваленті 2140 - 2200 євро на місяць.