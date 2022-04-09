Аналіз курсу гривні до долара на 6 місяців

Компанія Research & Branding Group провела опитування, згідно з яким змогла проаналізувати курс гривні до долара на найближчі пів року. 14% опитаних не чекають ніякого зростання і різких стрибків. При цьому 39% українців очікують і готуються до підвищення курсу в наступні 6 місяців.

Кожен четвертий (24%) вважає, що курс гривні залишиться на нинішньому рівні і майже стільки ж респондентів (23%) - не визначилися.

У порівнянні з минулим роком очікування зміцнення гривні виросли на 8%, тоді як кількість тих, хто не очікує різких коливань, зменшилася на 6%. Найбільше оптимістів, які очікують зміцнення гривні, серед жителів обласних центрів, а найменше - серед жителів східних областей.

Опитування проводилося в період з 8 по 18 жовтня 2020 року серед 1801 респондента по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.