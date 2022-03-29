Аналітики агентства S&P Global Ratings прогнозують скорочення економіки рф на 8,5% у 2022 році

13:42 29 березня Київ, Україна

Через жорсткі санкції та розрив налагоджених зв'язків із західним бізнесом в економіці росії у 2022 році відбудеться глибока рецесія, вважають аналітики агентства S&P Global Ratings.

За їхнім прогнозом, ВВП росії у 2022 році знизиться на 8,5% і не зміниться у 2023 році.

Аналітики агентства попереджають про високу невизначеність щодо нових прогнозів. Двома тижнями раніше вони прогнозували зниження російської економіки на 6,2% у поточному році та її підвищення на 0,3% наступного, проте змушені були прогнози погіршити.

S&P також зазначає, що перспективи країн EMEA (Європа, Близький Схід і Африка), що розвиваються, істотно змінилися в результаті російсько-українського конфлікту, причому європейські країни, внаслідок їхньої географічної та економічної близькості до зони конфлікту, схильні до ризиків більше за інших.
"Хоча всі наслідки оцінити складно, основними будуть скорочення обсягів торгівлі, погіршення фінансових умов, довіри інвесторів та споживачів, а також зростання цін на енергоресурси", - йдеться у огляді S&P.