Аналітики агентства S&P Global Ratings прогнозують скорочення економіки рф на 8,5% у 2022 році

13:42 29 березня Київ, Україна

Через жорсткі санкції та розрив налагоджених зв'язків із західним бізнесом в економіці росії у 2022 році відбудеться глибока рецесія, вважають аналітики агентства S&P Global Ratings.



За їхнім прогнозом, ВВП росії у 2022 році знизиться на 8,5% і не зміниться у 2023 році.



Аналітики агентства попереджають про високу невизначеність щодо нових прогнозів. Двома тижнями раніше вони прогнозували зниження російської економіки на 6,2% у поточному році та її підвищення на 0,3% наступного, проте змушені були прогнози погіршити.



S&P також зазначає, що перспективи країн EMEA (Європа, Близький Схід і Африка), що розвиваються, істотно змінилися в результаті російсько-українського конфлікту, причому європейські країни, внаслідок їхньої географічної та економічної близькості до зони конфлікту, схильні до ризиків більше за інших.