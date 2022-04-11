Аналітики Concorde Capital прогнозують популярність вкладання грошей в земельні паї - подробиці

Аналітики інвестиційної компанії Concorde Capital (Україна) прогнозують, що відкриття ринку землі зробить землю прибутковим вкладом коштів. З досвіду європейських країн, що зняли мораторій на продаж землі, розцінки на земельні паї можуть вирости на 15-20%. Експерти відзначають, що земля за 1 га буде коштувати близько 2 000 доларів.

Експерти прогнозують, що інвестиції в купівлю землі зараз стануть більш прибутковою альтернативою інвестицій в житлову нерухомість і банківським депозитам.

При інвестиції в житло середній дохід становить 5-7% річних. При здачі землі в оренду інвестор отримає 7-10%. Тим більше він не буде відповідати за якість чорнозему, це ляже на плечі орендаря. Тоді як власник житла завжди повинен підтримувати свій актив в належному стані.

Якщо порівнювати інвестиції в землю з депозитом у банку, то ставка за гривневими вкладами становить 6-8% річних, в доларах -1-3%. Ці показники також поступаються прибутковості від здачі паїв в оренду.