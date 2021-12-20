АМКУ: виявили змову при будівництві об'єктів на ЧАЕС

За даними прес-служби Антимонопольного комітету України, під час проведення тендерного відбору учасників з будівництва об'єктів на Чорнобильській АЕС, служби АМКУ виявили змову. Члени колективного змови навмисне завищували вартість будівництва, заробляючи на цьому величезні гроші.

За змову оштрафовано компанії СК Укрбудмонтаж (на 55 млн грн) і Укренергомонтаж (на 62 млн грн), що входять в корпорацію Укрбуд.

За даними АМКУ, компанії в період 2017-2018 років брали участь в чотирьох закупівельних процедурах на загальну суму понад 1 млрд грн, перемігши в трьох найбільших, і були відібрані підрядниками для будівництва об'єктів на ЧАЕС і Централізованого сховища відпрацьованих ядерних відходів (ЦСВЯП).

Пізніше Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ з'ясувало факти змови між компаніями, зокрема, обидві розташовані по одному адресою і використовували один IP-адреса, мають загальних співробітників, активно зв'язувалися між собою під час торгів і діяли синхронно, надавали один одному фінансову допомогу. Крім того, компанії пов'язані господарськими відносинами.

Крім штрафу обом компаніям заборонено брати участь в державних закупівлях протягом трьох років.

Відзначимо, раніше АМКУ заявив про сплату рекордного штрафу до держбюджету - група компаній Імперіал Тобакко сплатила 460 млн гривень у справі про змову на ринку сигарет.