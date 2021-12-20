АМКУ з'ясує причину підвищення тарифів на таксі в Києві

Керівник Північного міжобласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький розповів в своїх соціальних мережах про нове розслідування Антимонопольного комітету. АМКУ займеться вивченням підвищення тарифів на послуги таксі в місті Київ. Ціни різко збільшилися в зв'язку з введенням спецперепусток в громадському транспорті.

"31 березня міська влада Києва прийняла рішення обмежити проїзд в транспорті, в т.ч. метро, через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу і розробити порядок, і забезпечити видачу спеціальних перепусток. І, звичайно ж, цим миттєво скористалися київські служби таксі. У зв'язку з цим вартість замовлення таксі в Києві збільшилася в 2-3 рази в перший же день дії жорстких карантинних обмежень - 5 квітня, про це свідчить інформація в популярних сервісах замовлення таксі, численні повідомлення в ЗМІ та скарги киян", - повідомив Хмельницький.

За його словами, АМКУ отримав багато скарг, більшість з яких стосувалися таких компаній, як Uber, Bolt і Uklon.

Хмельницький повідомив, що така ситуація може свідчити про те, що в діях перевізників вбачаються ознаки порушень, передбачених частиною третьою, статті 6 та/або частиною першою статті 13 закону "Про захист економічної конкуренції".