АМКУ з'ясує причину підвищення тарифів на таксі в Києві

Керівник Північного міжобласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький розповів в своїх соціальних мережах про нове розслідування Антимонопольного комітету. АМКУ займеться вивченням підвищення тарифів на послуги таксі в місті Київ. Ціни різко збільшилися в зв'язку з введенням спецперепусток в громадському транспорті.
"31 березня міська влада Києва прийняла рішення обмежити проїзд в транспорті, в т.ч. метро, через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу і розробити порядок, і забезпечити видачу спеціальних перепусток. І, звичайно ж, цим миттєво скористалися київські служби таксі. У зв'язку з цим вартість замовлення таксі в Києві збільшилася в 2-3 рази в перший же день дії жорстких карантинних обмежень - 5 квітня, про це свідчить інформація в популярних сервісах замовлення таксі, численні повідомлення в ЗМІ та скарги киян", - повідомив Хмельницький.
За його словами, АМКУ отримав багато скарг, більшість з яких стосувалися таких компаній, як Uber, Bolt і Uklon.
Хмельницький повідомив, що така ситуація може свідчити про те, що в діях перевізників вбачаються ознаки порушень, передбачених частиною третьою, статті 6 та/або частиною першою статті 13 закону "Про захист економічної конкуренції".
"Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ (Київське обласне територіальне відділення АМКУ), почало дослідження щодо дотримання учасниками ринків надання послуг з перевезення пасажирів в Києві, а також організації таких перевезень (за допомогою відповідних додатків, вебсайтів, інформаційних платформ і т.д.) в період дії обмежувальних заходів, викликаних коронавірусом SARS-CoV-2", - повідомив Хмельницький.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі