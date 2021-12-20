АМКУ виписав штраф компаніям Коломойського і Боголюбова

Пресслужба Антимонопольного комітету України (АМКУ) опублікувала інформацію, що служба виписала штраф компаніям Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Йдеться про паливні компанії, які встановлювали антиконкурентні ціни на паливо. Група «Приват» оштрафована на 4,7 мільярда гривень.

Так, Комітет наклав штрафи на ТОВ ВТФ «Авіас», ТОВ «Торговий Дім «Авіас», ТОВ «Пром Гарант Плюс», ТОВ «Альянс Еволюшн», ПАТ «Укртатнафта» і 169 операторів АЗС (зокрема, ПАТ «Укрнафта»).

«Сьогодні ми підсумовуємо результат колосальної роботи і багаторічного судового протистояння Антимонопольного комітету з учасниками змови на українському ринку палива», - сказала голова АМКУ Ольга Піщанська.

Комітет з'ясував, що в Україні діє близько 1625 автозаправних станцій, об'єднаних в проєкт «АВІАС». За версією АМКУ, «Авіас» є «організованим, координованим і функціонує з метою узгодження цінової і торгової поведінки учасників».