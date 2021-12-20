Американським банкам дозволено зберігати криптовалюта

11:33 23 липень Київ, Україна

Регулятор національних банків США випустив лист з роз'ясненням, що дає банкам повне вирішення володіти активами криптовалюта від імені своїх клієнтів. Такий дозвіл дало Управління контролера Валюти. Тепер депозитарні послуги, які, як відомо, включають зберігання цифрових активів, можуть поширюватися на криптографічні ключі та інші криптографічні активи.

У листі сказано, що банки можуть надавати більш безпечні кастодіальні рішення, ніж існуючі на ринку пропозиції. Згідно з документом, банкам дозволяється надавати як фідуціарні, так і нефідуціарние кастодіальні послуги. Дозвіл поширюється і на федеральні ощадні асоціації.

Колишній топ-менеджер Coinbase і нинішній глава OCC Брайан Брукс додав, що банки повинні задовольняти потреби споживачів. За його словами, десятки мільйонів американців вважають криптовалюта цінними активами. У документі також міститься фраза:

«Кріптовалютние кастодіальні послуги можуть виходити за рамки пасивного зберігання ключів».

Глава Digital Currency Group (DCG) Баррі Сілберт вже написав в Twitter, що очікує підвищеної уваги до його компанії з боку банків. У травні DCG придбала лондонського кастодіана Vo1t. Багато учасників індустрії вже високо оцінили рішення OCC.