Американські банки-гіганти зупинили операції з російським держборгом

08:35 14 червня Київ, Україна

Два гігантські інвестиційні банки США JPMorgan Chase та Goldman Sachs відмовилися від операцій з російськими борговими зобов'язаннями після заяви адміністрації Байдена минулого тижня про заборону американським інвесторам купувати такі активи.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

На початку місяця обидва банки проводили транзакції для клієнтів, зводячи бажаючих продати з тими, хто готовий ризикнути та купити за безцінь переддефолтні бонди.. Але тепер JPM повністю вийшов з ринку, повідомило Bloomberg джерело, знайоме із ситуацією.. Goldman Sachs також припинив операції, підтвердив представник банку.

«Відповідно до оновленого керівництва Управління з контролю за іноземними активами (підрозділ Мінфіну) та згортання діяльності Goldman Sachs щодо росії фірма більше не проводитиме певну діяльність із формування ринку, пов'язану з клієнтами, щодо російських організацій», — йдеться у заяві банку .

Як зазначає агентство, вторгнення в Україну викликало падіння цін на облігації, пов'язані з росією, навіть якщо вони не підпадали під дію міжнародних санкцій.. Торгівля такими цінними паперами, що триває, незабаром стала предметом суперечок як на Уолл-стріт, так і у Вашингтоні, де сенатор Елізабет Уоррен звинуватила банки в підриві санкцій.



25 травня закінчився термін дії генеральної ліцензії Мінфіну США, яка дозволяла росії здійснювати виплати для обслуговування свого зовнішнього боргу. Bloomberg повідомив, що відмова продовжувати ліцензію вказує на те, що США змусять росію, і так під санкціями, оголосити дефолт, замість дозволити їй «спустошувати свою скарбницю». Спікер Держдуми В'ячеслав Володін у відповідь заявив, що росія платитиме за держборгом у рублях.