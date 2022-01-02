Америка і Україна вели переговори про приватизацію

Пресслужба Міністерства інфраструктури України опублікувала інформацію про те, що відомство провело відеоконференцію з Девідом де Фалько. Міністр України спілкувався з заступником державного секретаря з питань торгівлі США щодо питання «Великої приватизації».

Головною темою зустрічі стало питання приєднання американського бізнесу до проєктів «Великої приватизації» по частині концесій.

Раніше аналогічну співпрацю український парламент вже реалізував з морськими портами Ольвії і Херсона. Цього разу розглядається аналогічна робота в портах Чорноморська, Бердянська, Одеси, Ізмаїла, Маріуполя, Скадовська та Білгород-Дністровського.