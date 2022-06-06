Алмазна галузь росії летить у прірву

16:49 06 червня Київ, Україна

Складнощі на нафтовому ринку, катастрофічне падіння експорту газу та зерна не стали єдиними проблемами росії.

Цього разу проблеми виникли у «Алроси» — найбільшого у світі виробника алмазів, що займає 29% глобального ринку в каратах.



Хоча компанія не внесена до чорних списків Євросоюзу, її постачання на ринок Антверпена (Бельгія), де знаходиться один із основних світових центрів торгівлі алмазами, у березні впали втричі, підтверджують дані Eurostat. У перший місяць війни в ЄС було продано 1,5 млн каратів проти приблизно 4,5 млн у березні 2021 року.



Майже таке ж обвальне падіння попиту на російські алмази було зафіксовано в Індії, де виробляється 95% всіх діамантів світу і де проходить ограновування основна частина сировини з росії.



Всього з січня по березень росія поставила до Індії 718 тисяч каратів, що на 45% нижче за рівень аналогічного періоду минулого року (1,3 млн каратів).



Голованя причина цього - проблеми з платежами та логістикою. У квітні Мінфін США ввів блокуючі санкції проти «Алроси», фактично заборонивши розрахунки в доларах за російські алмази.



Компанія ще у березні попереджала клієнтів про те, що розрахунки бажано проводити у євро та інших валютах. З Індією російська влада намагалася домовитися про торгівлю в рублях і рупіях, але суттєвого прогресу досягти не змогли.