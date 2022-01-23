Аліменти в Україні: зміни в законопроєкті

13:59 08 вересень Київ, Україна

В Україні прийняли законопроєкт №3112, який вносить зміни в умови виплати аліментів. Одним з головних питань стала індексація, яка залежить від обсягу зарплати платника.

З прийняттям законопроєкту № 3112 «Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі) почне проходити індексація аліментів - підвищення розміру виплат, визначених судом. Це дозволяє частково або повністю відшкодувати подорожчання товарів і послуг на ринку.

Індексація аліментів буде проводиться щорічно, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.

"Основним завданням проєкту закону є поліпшення матеріального становища осіб, шляхом індексації розміру аліментів на їхнє утримання, визначеного судом у твердій грошовій сумі. Щорічне обчислення виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, і подальше стягнення з боржника аліментів у відповідному розмірі, дозволяє оперативно, в позасудовому порядку, хоча б частково відшкодовувати особі кошти на подорожчання споживчих товарів і послуг, що особливо важливо для дітей і реалізації їхніх потреб у всебічному духовному і фізичному розвитку, а також для забезпечення належного рівня життя, харчування, виховання тощо."- сказано в пояснювальній записці.