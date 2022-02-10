Аліментів на 125,5 мільйонів - Мін'юст

Пресслужба Міністерства юстиції України опублікувала дані по збору аліментів. Згідно з цифрами всього за один тиждень службі вдалося стягнути з боржників понад 125 мільйонів гривень з виплат аліментів.

З цієї суми 32,4 млн гривень заборгованості стягнули завдяки застосуванню до боржників обмежень: позбавлення права виїзду за межі України, права керування транспортними засобами, права користування вогнепальною зброєю та права полювання, накладення арешту на майно, залучення боржника до відбування суспільно корисних робіт.

Так, в Києві стягнули 330 628 гривень аліментів, які не виплачувалися з лютого 2007 року.

У Рівненській області з боржника було стягнуто заборгованість по сплаті аліментів, яка накопичилася з листопада 2011 року. Також боржник виплатив 180 879 гривень штрафу після того, як намагався перетнути кордон після встановлених обмежень.

Органами державної виконавчої служби Міністерства юстиції з початку 2020 року було стягнуто вже 4,3 млрд гривень аліментів. З них 1 млрд гривень стягнули завдяки застосуванню до боржників встановлених Законом обмежень.