Акцизний податок поповнив бюджет на 61,1 млрд гривень

За січень - листопад 2020 року до загального фонду державного бюджету зібрано акцизного податку з вироблених в Україні товарів на суму 61,1 млрд гривень.

Фактичні надходження перевищили очікувані на 5,7%, що додатково принесло до бюджету понад 3,3 млрд гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 14,1%, або на 7,5 млрд гривень.

За жовтень до загального фонду державного бюджету направлено 6,4 млрд гривень акцизного податку. У порівнянні з жовтнем 2019 року надходження зросли на 14%, або на 780 млн гривень.

До спеціального фонду держбюджету в жовтні направлено майже 1,2 млрд гривень акцизного податку. Це становить 111,9% від очікуваного показника, додаткові надходження склали 125,5 млн гривень. У порівнянні з жовтнем минулого року надходження зросли на 53,9%, або на 412,1 млн гривень.