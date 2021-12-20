Акциз на електронні сигарети - чекаємо підвищення цін

14:17 06 серпень Київ, Україна

Ринок електронних сигарет в усьому світу прирівняний до ринку звичайних тютюнових виробів. Такі ж зміни чекають на Україну з 01 січня 2021 року. Роблячи рідини для вейпов підакцизними, уряд вводить окремий податок для виробників і продавців. Таким чином, зовсім скоро ринок електронних сигарет і комплектуючих для них накриє хвиля підвищення цін.

Крім усього іншого, одним тільки зростанням цін на електронні сигарети в країні подібне нововведення не обмежиться. Як стверджують учасники ринку, багато виробників і постачальники, продукція яких стане неконкурентоспроможною в умовах необхідності оплати акцизного збору, будуть змушені просто відмовитися від своєї присутності на українському ринку. Відповідно, вітчизняний споживач позбудеться доступу до широкого асортименту продукції. Найбільший негатив полягає ще і в тому, що ринок, перш за все, можуть покинути саме доступні товари. В іншому випадку їх виробникам доведеться підняти ціни, що виведе їх з бюджетного сегменту і зробить менш доступними для економних покупців.

Тим часом, нормативна база для введення акцизного збору на рідини для електронних сигарет в Україні готова.

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 27 липня 2020 року, передбачається, що з 1 січня 2021 року в перелік товарів, що підпадають під акцизний збір і контроль виробництва, будуть включені рідини для електронних сигарет. Відповідні контролюючі функції, до слова, покладені на Державну податкову службу.