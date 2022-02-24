Акції падають, нафта злітає після дій Росії в Україні

15:29 24 лютий Київ, Україна

Акції впали, а ціни на нафту зросли більш ніж на 5 доларів за барель у четвер після того, як президент Володимир Путін розпочав військові дії в Україні, що спонукало Вашингтон та Європу пообіцяти запровадити санкції проти Москви, які можуть потрясти світову економіку.

Ринкові орієнтири в Європі та Азії впали на цілих 4%, оскільки трейдери намагалися з'ясувати, наскільки масштабним буде вторгнення Путіна та масштаби заходів у відповідь Заходу. Ф'ючерси на Уолл-стріт знизилися на незвичайно велику денну маржу 2,5%.

Нафта марки Brent ненадовго підскочила понад 100 доларів за барель у Лондоні вперше з 2014 року через занепокоєння з приводу можливого припинення постачання з Росії, виробника №3. Еталонна нафта США ненадовго перевищила 98 доларів за барель. Ціни на пшеницю та кукурудзу також підскочили.

Рубль упав на 7,5% до долара.

Фінансові ринки перебувають у «втечі в безпечне місце, і, можливо, їм доведеться розраховувати на повільніше зростання» через високі витрати на енергію, йдеться у звіті Кріса Тернера та Франческо Песоле з ING.

У Брюсселі президентка Європейської комісії заявила у четвер, що Європейський Союз, до складу якого входять 27 країн, планує запровадити «масові та цілеспрямовані санкції» проти Росії.

"Ми притягнемо до відповідальності президента Путіна", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

На початку торгів індекс FTSE 100 у Лондоні впав на 2,5% до 7 311,69 після того, як Європа прокинулася від новин про вибухи в столиці України Києві, великому місті Харкові та інших областях. DAX у Франкфурті впав на 4%, до 14047,18, а CAC у Парижі втратив 3,6% до 6537,32.

Ф'ючерси на еталонний індекс Уолл-стріт S&P 500 та промисловий індекс Доу-Джонса знизилися на 2%.

Це було на додаток до падіння S&P 500 на 1,8% у середу до восьмимісячного мінімуму після того, як Кремль заявив, що повстанці на сході України звернулися по військову допомогу. Москва направила солдатів у деякі райони, які утримували повстанці, після того, як визнала їх незалежними.

Путін сказав, що Росія має захищати мирних жителів на сході України, і Вашингтон пророкував, що він зробить цю заяву, щоб виправдати вторгнення.

Президент Джо Байден засудив напад як «неспровокований і невиправданий» і заявив, що Москва буде притягнута до відповідальності, що багато хто сприйняв як те, що Вашингтон та його союзники введуть додаткові санкції. Путін звинуватив їх у ігноруванні вимог Росії не допустити вступу України до НАТО і надати Москві гарантії безпеки.

Раніше Вашингтон, Великобританія, Японія та ЄС запровадили санкції проти російських банків, чиновників та бізнесменів. Додаткові варіанти охоплюють виключення Росії із глобальної системи банківських транзакцій.

Ціни на еталонні американські та закордонні сорти нафти коливалися близько 100 доларів за барель.

West Texas Intermediate злетіла на 5,86 долара, до 97,96 долара за барель на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі. Контракт упав на 25 центів, до 92,10 долара у середу.

Нафта марки Brent зросла на 5,57 долара, до 99,62 долара за барель у Лондоні після стрибка понад 100 доларів. На попередній сесії він втратив 20 центів, до 94,05 долара.

В Азії Nikkei 225 у Токіо впав на 1,8%, до 25 970,82 пункту, а Hang Seng у Гонконгу втратив 3,2%, до 22 901,56 пункту. Індекс Shanghai Composite впав на 1,7% - до 3429,96 пункту.

Азіатські економіки стикаються з меншими ризиками, ніж європейські, але ті, хто потребує імпортної нафти, можуть зіткнутися з вищими цінами, якщо російські постачання припиняться, кажуть експерти.

Kospi у Сеулі втратив 2,6%, до 2648,80, а сіднейський S&P-ASX 200 упав на 3%, до 6990,60.

Індійський Sensex впав на 3,4% - до 55 283,65. Нова Зеландія втратила 3,3%, ринки Південно-Східної Азії також впали.

Інвестори вже турбувалися про можливий вплив планів Федеральної резервної системи щодо зниження інфляції шляхом скасування наднизьких відсоткових ставок та інших стимулів, які підняли ціни на акції.

Долар впав до 114,68 ієни зі 114,98 ієни у середу. Євро впав до 1,1243 долара з 1,1306 долара.