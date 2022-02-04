Акції на Уолл-стріт падають через те, що материнська компанія Facebook Meta впала на 25%

18:35 03 лютий Київ, Україна

Акції впали на ранкових торгах на Уолл-стріт у четвер, коли материнська компанія Facebook Meta впала на 24,5%, втративши понад 220 мільярдів доларів ринкової вартості. Це стало найбільшим падінням у її історії.



Висока ціна акцій Meta, як і деяких інших великих комунікаційних та технологічних компаній, дуже впливає на ринки. Це означає, що велике коливання у будь-якому напрямку для такої компанії може сильно вплинути на падіння чи зростання ринку в цілому.



Індекс S&P 500 упав на 1,4% станом на 10:03 за східним часом, а технологічний індекс Nasdaq упав на 2,3%. Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 275 пунктів, або на 0,8%, до 35 353 пунктів.



Meta впала після прогнозу виторгу значно нижче за очікування аналітиків у поточному кварталі, що розчарувало компанію, інвестори якої звикли до вражаючого зростання. Також повідомили про рідкісне зниження прибутку через різке збільшення видатків.



Різке падіння позначилося на соціальній мережі Twitter, яка втратила 6,1%. Материнська компанія Snapchat Snap упала на 18,6%.



Акції зв'язку та технологій зазнали одні з найбільших втрат, хоча спад поширився на інші сектори. Ритейлери та промислові компанії також впали.



Прибутковість 10-річних казначейських облігацій, що використовуються як зразок для визначення процентних ставок за іпотечними кредитами та багатьма іншими видами кредитів, різко зросла до 1,84% з 1,76% наприкінці середовища.



Інвестори також стежили за оновленнями грошово-кредитної політики у Європі. Банк Англії підвищив процентні ставки вдруге за три місяці в четвер, внаслідок чого Великобританія набагато випередила решту Європи та США у прагненні приборкати інфляцію, що росте, яка тисне на споживачів і підприємства.



Навпаки, Європейський центральний банк не планує підвищувати ставки до 2023 року, незважаючи на рекордну інфляцію, пояснюючи це тимчасовими факторами. Але він вирішив, що відновлення економіки є досить сильним, щоб почати обережно згортати деякі зі своїх зусиль зі стимулювання економіки наступного року.



Втрати на Уолл-стріт загрожують покласти край серії солідних щоденних приростів основних індексів на цьому тижні, хоча вони все ще знаходяться на шляху до щотижневого приросту.



Інвестори повинні були переглянути кілька звітів про прибутки та збитки зі змішаними результатами щодо акцій. Акції оператора бездротового зв'язку T-Mobile зросли на 9% після повідомлення про сильні результати. Акції страхової компанії Humana подорожчали на 5,8%, а акції компанії з виробництва висококласного одягу Ralph Lauren подорожчали на 4,4% після публікації фінансових результатів.