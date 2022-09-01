Агросектор України відчуватиме наслідки війни з росією протягом 100 років

18:01 17 серпня Київ, Україна

Довгострокові наслідки зараження ґрунту внаслідок потрапляння до нього вибухових боєприпасів, від гранат до артилерійських снарядів, можуть впливати на врожайність, змушуючи фермерів не засівати уражені території або знищувати посіви.

Про це йдеться у дослідженні наслідків Першої світової війни, опублікованому в European Journal of Soil Science.

Такий висновок роблять автори дослідження, що зібрали зразки ґрунту з вирв, що залишилися в департаменті Па-де-Кале в результаті битви на Соммі в 1916 році.



Бій на річці Сомма у північній Франції, що тривав з липня по листопад, — одна з найбільших битв Першої світової війни, в якій було вбито та поранено понад 1 млн осіб. Було випущено 1,45 млрд снарядів, близько 30% з них не вибухнули. Французькі фахівці знешкоджують у середньому 467 т старих боєприпасів на рік.



Один із авторів дослідження, доктор Наомі Рінтоул-Хайнс з Університету Церкви Христа в Кентербері, каже:



Можливий не лише короткостроковий вплив [воєнних дій] на сільське господарство через проблеми у ланцюжках поставок. Ці поля можуть бути небезпечно заражені боєприпасами у довгостроковій перспективі, можливо, протягом 100 років або навіть більше. Це може вплинути на продовольчу безпеку не лише в Україні, а й потенційно у світовому масштабі.

До війни Україна забезпечувала 40% постачання пшениці в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН. Наразі в українських портах перебуває понад 20 млн т пшениці, її експорт відновився лише нещодавно після досягнення міжнародної домовленості щодо розблокування портів. У 2021 р. Україна виробила близько 80 млн т пшениці, кукурудзи та ячменю. Цього року через війну врожай може виявитися вдвічі меншим.



Через масовані артобстріли в Па-де-Калі «відбулися значні фізичні зміни ландшафту, ґрунт у вирвах став розсипчастим», пояснює Рінтоул-Хайнс. А вміст свинцю і міді навіть через 100 років «перевищував фонові значення для регіону», в деяких місцях вміст свинцю був вищим за рівні, допустимі санітарними нормами Великобританії та Євросоюзу. За словами Рінтоул-Хайнс,

підвищений вміст міді та свинцю пояснюється саме військовими діями, а не природними причинами чи іншою діяльністю людини.

Забруднення металами може впливати на обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. Наприклад, у 2015 р. французька влада зобов'язала місцевих фермерів знищити вирощену продукцію, яка виявилася забрудненою елементами зі старих боєприпасів.



Агентство міжнародного розвитку США (USAID) виділить $68 млн на покупку 150 000 т українського зерна для Всесвітньої продовольчої програми ООН. Це найбільша угода з початку війни та домовленості про вивезення українського зерна, повідомляє The Wall Street Journal.