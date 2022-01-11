Агросектор Сумської області у 2021 році отримав близько 196 млн гривень фінпідтримки

Департамент агропромислового розвитку Сумської ОДА повідомив, що на підтримку аграріїв у 2021 році з держбюджету було виділено близько 196 млн гривень.
Зокрема, за програмою компенсації 25% вартості вітчизняної с/г техніки та обладнання (без урахування ПДВ) сільгосптоваровиробники області отримали 66,015 млн гривень. У рамках фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів аграріям Сумщини було надано 39,455 млн гривень.
Також сільгосптоваровиробники області у 2021 році отримали з держбюджету підтримку за такими напрямками:
– бюджетна дотація за утримання корів фермерським господарствам, у власності яких перебуває від 5 корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства – 0,98 млн гривень;
– фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства – 0,714 млн гривень;
– дотація з бджолосім'ї – 12,304 млн гривень;
– відшкодування вартості закуплених племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів – 4,336 млн гривень;
– відшкодування вартості тваринницьких об'єктів – 28,308 млн гривень;
– відшкодування вартості виробничих об'єктів з переробки та зберігання зерна – 25,847 млн гривень;
– дотація за утримання кіз та овець – 0,952 млн гривень;
– дотація за приріст корів – 9,529 млн гривень;
– державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій у розрахунку на одиницю оброблюваних угідь (посів гречки) – 5,407 млн гривень;
– бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 га) новоствореним фермерським господарствам – 2,1 млн гривень.
Зокрема, за програмою компенсації 25% вартості вітчизняної с/г техніки та обладнання (без урахування ПДВ) сільгосптоваровиробники області отримали 66,015 млн гривень. У рамках фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів аграріям Сумщини було надано 39,455 млн гривень.
Також сільгосптоваровиробники області у 2021 році отримали з держбюджету підтримку за такими напрямками:
– бюджетна дотація за утримання корів фермерським господарствам, у власності яких перебуває від 5 корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства – 0,98 млн гривень;
– фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства – 0,714 млн гривень;
– дотація з бджолосім'ї – 12,304 млн гривень;
– відшкодування вартості закуплених племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів – 4,336 млн гривень;
– відшкодування вартості тваринницьких об'єктів – 28,308 млн гривень;
– відшкодування вартості виробничих об'єктів з переробки та зберігання зерна – 25,847 млн гривень;
– дотація за утримання кіз та овець – 0,952 млн гривень;
– дотація за приріст корів – 9,529 млн гривень;
– державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій у розрахунку на одиницю оброблюваних угідь (посів гречки) – 5,407 млн гривень;
– бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 га) новоствореним фермерським господарствам – 2,1 млн гривень.
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