Агросектор знову в плюсі: індекс сільгосппродукції виріс на 2,5%

20:00 19 серпня Киев, Украина

За даними Держстату, за 7 місяців 2021 року індекс сільськогосподарської продукції зріс на 2,5%, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"За даними Держстату, в січні - липні 2021 року індекс сільськогосподарської продукції зріс на 2,5% (після падіння на 8,2% в січні - червні 2021 року) завдяки високим темпам зростання виробництва продукції рослинництва - на 7% (-26,4% відповідно)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що виробництво продукції рослинництва на підприємствах, які в загальному обсязі займають 64,6%, збільшилося на 8,5% в січні - липні 2021 року (проти -15,7% у січні - липні 2020 року), в господарствах населення - на 4,4% (проти -2,5% відповідно).



У регіональному розрізі, незважаючи на складні погодні умови в першій декаді липня, зростання виробництва продукції рослинництва зафіксоване в 10 регіонах, а саме:

Одеській (зростання в 2,24 раза);

Миколаївській (на 34,3%);

Полтавській (на 13,9%);

Кіровоградській (на 13,8%);

Херсонській (на 13,5%);

Черкаській (на 13,1%);

Хмельницькій (на 8,1%);

Запорізькій (на 6,8%),

Київській (на 2,8%);

Чернігівській (на 0,2%).

При цьому складною залишається ситуація в тваринництві, де за підсумками січня - липня 2021 року падіння виробництва склало 4,9%. Втім, в регіональному розрізі в деяких областях відбулося зростання виробництва продукції тваринництва, зокрема, в Дніпропетровській (на 7,9%), Тернопільській (на 7,0%) і Львівській (на 4,2%) областях.