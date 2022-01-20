Агресія РФ принесла Україні економічні виклики

09:15 20 січень Київ, Україна

Агресивні дії РФ спровокували обвал котирування єврооблігацій в Україні. Через це ставки перевищили 10% річних. Найбільше підскочили вони за "короткими" паперами - до 26,5%. Просіли також акції - найбільше впали в ціні акції гірничорудної компанії Ferrexpo, котировані на Лондонській фондовій біржі (на 10,7% у п'ятницю та на 4% у понеділок) та нафтогазової компанії Enwell Energy (понад 10%).



Також учора Мінфін на аукціонах ОВДП зміг залучити лише 118,9 млн грн в порівнянні з 3,87 млрд гривень за тиждень до цього. При цьому продавець відхилив лише одну із 36 заявок на 5,9 млн гривень на купівлю шестимісячних паперів під 12%, зберігши ставку на рівні 11% річних.



Крім того, гривня подешевшала вже майже на 10% порівняно з листопадом, головним чином через агресивні повідомлення про напад з боку РФ. Для стримування ситуації НБУ кілька разів виходить на ринок з продажем долара з резервів.



Водночас у Росії триває обвал фондового ринку. Лише 19 січня індекс Мосбіржі за підсумками дня впав на 6,5%, індекс РТС – на 7,29% – це мінімум із 23 грудня 2020 року.



Економічні оглядачі відзначають, що це прогнозована реакція ринків, але вона тому й не змінить нічого у діях Росії, тому що прогнозована. Йдучи на конфронтацію, Путін був до цього готовий із самого початку.



Крім того, що Росія демонструє готовність до втрат та за іншими напрямками, зазначили економічні оглядачі.