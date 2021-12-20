Аграрний комітет Верховної Ради: підсумки за 6 місяців

За останні півроку (лютий-липень 2020 року) Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України виконав велику роботу. До комітету надійшло понад 20 законопроектів, які потребують розгляду. Також, комітет повинен був внести свої поправки в 62 законопроекту представлених раніше.

Як говориться в повідомленні парламенту, за звітний період відбулося 16 засідань комітету, з яких 3 були проведені в режимі відеоконференції. Розглянуто 54 питань, в тому числі 16 законопроектів з підготовки і попереднього розгляду яких комітет визначено головним.

За поданням комітету протягом звітного періоду Верховною Радою України були прийняті в цілому чотири закони України, а саме: Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення»; Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»; Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів з планування використання земель»; Закон України «Про внесення змін до розділу X« Прикінцеві та перехідні положення »Закону України« Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, кормах, побічних продуктах тваринного походження, здоров'я і благополуччя тварин ».