Аграріям виплатять субсидію - 5 000 гривень за гектар

Денис Шмигаль зробив заяву в ході засідання уряду. За словами прем'єр-міністра України, держава планує збільшити допомогу аграрному сектору і фермерським господарствам. Кабінет Міністрів планує виплатити українським аграріям субсидію. Розрахунок буде виконано виходячи з суми 5 тисяч гривень за гектар землі.

"Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5000 гривень на гектар для розвитку невеликих сімейних ферм. У той самий час загальна сума не перевищує 100 тисяч гривень на одне господарство", - зазначив прем'єр-міністр.

Таким чином, уряд збільшив розмір державної субсидії новоствореним фермерським господарствам на одиницю оброблюваних угідь.

"Це рішення спрямоване на забезпечення рівних умов на ринку по залученню дешевих ресурсів для розвитку і становлення фермерських господарств", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів розширив державну фінансову підтримку сільгоспвиробників. У 2021 році на допомогу планують направити додаткові 500 млн гривень.