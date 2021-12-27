Аграріям виплатять субсидію - 5 000 гривень за гектар

Денис Шмигаль зробив заяву в ході засідання уряду. За словами прем'єр-міністра України, держава планує збільшити допомогу аграрному сектору і фермерським господарствам. Кабінет Міністрів планує виплатити українським аграріям субсидію. Розрахунок буде виконано виходячи з суми 5 тисяч гривень за гектар землі.
Таким чином, уряд збільшив розмір державної субсидії новоствореним фермерським господарствам на одиницю оброблюваних угідь.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів розширив державну фінансову підтримку сільгоспвиробників. У 2021 році на допомогу планують направити додаткові 500 млн гривень.
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