Аграріям знизять ставку ПДВ до 14%

18:20 17 вересень Київ, Україна

Законопроєкт передбачає зниження ставки ПДВ для операцій всередині країни й імпорту аграрної продукції, прийнятий в першому читанні, за підтримки 233 народних депутатів.

Законопроєкт поширюється на такі види аграрної продукції (сировини):

молоко незбиране;

жива велика рогата худоба і свині;

пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, овес;

соєві боби;

насіння льону, ріпаку, соняшнику та інших олійних культур;

цукровий буряк.

Глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев написав, що це було "непросте рішення". Він підтримав законопроєкт, оскільки вважає, що ця тема потребує дискусії.

"До другого читання необхідно істотно обговорити з бізнесом. Вже отримали першу реакцію. І негативну, і позитивну. Будемо вивчати, бізнесу прохання взяти активну участь. У нас сім днів на подачу пропозицій", - пояснив депутат.





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