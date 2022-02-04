Аграріям знизять ставку ПДВ до 14%

18:20 17 вересень Київ, Україна

Законопроєкт передбачає зниження ставки ПДВ для операцій всередині країни й імпорту аграрної продукції, прийнятий в першому читанні, за підтримки 233 народних депутатів.
 
Законопроєкт поширюється на такі види аграрної продукції (сировини):
  • молоко незбиране;
  • жива велика рогата худоба і свині;
  • пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, овес;
  • соєві боби;
  • насіння льону, ріпаку, соняшнику та інших олійних культур;
  • цукровий буряк.
Глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев написав, що це було "непросте рішення". Він підтримав законопроєкт, оскільки вважає, що ця тема потребує дискусії.
"До другого читання необхідно істотно обговорити з бізнесом. Вже отримали першу реакцію. І негативну, і позитивну. Будемо вивчати, бізнесу прохання взяти активну участь. У нас сім днів на подачу пропозицій", - пояснив депутат.

Що зміниться на практиці?
  • Переробні підприємства зможуть заощадити 6% витрат при закупівлі продукції.
  • При зниженні ПДВ зникнуть стимули для оптимізації податкових зобов'язань, так звані "скручування".
  • Відбудеться детінізація аграрного виробництва, а бюджет отримає суттєві переваги.