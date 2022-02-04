Аграріям знизять ставку ПДВ до 14%

Законопроєкт передбачає зниження ставки ПДВ для операцій всередині країни й імпорту аграрної продукції, прийнятий в першому читанні, за підтримки 233 народних депутатів.
Законопроєкт поширюється на такі види аграрної продукції (сировини):
- молоко незбиране;
- жива велика рогата худоба і свині;
- пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, овес;
- соєві боби;
- насіння льону, ріпаку, соняшнику та інших олійних культур;
- цукровий буряк.
Глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев написав, що це було "непросте рішення". Він підтримав законопроєкт, оскільки вважає, що ця тема потребує дискусії.
Що зміниться на практиці?
- Переробні підприємства зможуть заощадити 6% витрат при закупівлі продукції.
- При зниженні ПДВ зникнуть стимули для оптимізації податкових зобов'язань, так звані "скручування".
- Відбудеться детінізація аграрного виробництва, а бюджет отримає суттєві переваги.
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