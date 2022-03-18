Аграріям страхуватимуть урожай

В майбутньому АТ «Аграрний фонд» обов'язково буде страхувати врожай аграріїв. Аванс за форвардними контрактами в компанії будуть видавати тільки після отримання акта огляду полів від страховиків.

Про це розповів директор комерційного департаменту АТ «Аграрний фонд» Володимир Лукієнко.

«Ми співпрацюємо з провідними страховими компаніями, тому сільгоспвиробник має можливість вибрати ту, з якою йому зручніше працювати. Це дуже важливий аспект нашої співпраці, адже 2020 повинен був навчити, що краще перестрахуватися і вберегтися від кризових ситуацій», - додав Володимир Лукієнко.

З його слів, зараз проблемними в компанії є до 10 контрактів, і пов'язано це з посухою, яка спостерігалася в південній частині України. Як зазначив Володимир Лукієнко, ситуація не була б такою складною, якби на початку року майбутній урожай застрахували.

Нагадаємо, АТ «Аграрний фонд» у 2021 році закупить зерна на 500 тис. грн.