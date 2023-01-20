Аграрій пояснив причини зростання цін на фрукти

10:36 20 січня Київ, Україна

В Україні спостерігається зростання цін на більшість фруктів, що зумовлено ускладненням логістичних маршрутів та ослабленням курсу гривні.



Про це розповів голова української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

"Крім того, що подорожчала логістика на 200-250%, вона ще й суттєво ускладнилася. Якщо ми вже говоримо про банани, на які, в тому числі, так суттєво зросли ціни, то, як і все інше, окрім яблук, вони зросли, бо: перше — це імпорт, прив'язаний до курсу валют: гривня знецінилася порівняно з січнем минулого року", - сказав Баштанник.

Експерт зазначив, що через війну вантажі в Україну долають значну частину шляху не морем, а суходолом.

"Якщо раніше ті ж банани морем йшли до порту до Одеси, то тепер до портів Нідерландів, наприклад, Роттердам, а звідти вже їдуть в Україну автомобільним шляхом. Тобто це суттєво складніше, довше та дорожче. Трохи працює порт Констанца в Румунії, але від цього набагато легше не стає. Все одно це додаткові рухи, які обчислюються грошима", – пояснив Баштанник.

За його словами, така ж ситуація спостерігається і у випадку цитрусових та винограду. В той самий час, ціни на яблука залишаються стабільними чи знижуються.

"Якщо коротко - все подорожчало майже вдвічі через курс гривні та логістики. Крім яблук, бо це вітчизняне виробництво. Україна з яблук останні 3-4 роки має надвиробництво. Для того, щоб його хоч якось пом'якшити, українські виробники, особливо ті, що володіють "правильними" сортами, що підходять для експорту, сортувальними лініями, камерами зберігання в регульованому газовому середовищі, які до року дозволяють зберігати - активно останні 5-7 років нарощували канали продажу на експорт", - зазначив Тарас Баштанник.

При цьому яблука експортувалися зазвичай за межі Європейського Союзу.

"Ці канали не були в ЄС, тому що в ЄС своїх яблук достатньо. Це і Польща, і Італія, і Франція, і Молдова навіть й інші країни. Основні канали збуту - це країни Близького Сходу такі, як Саудівська Аравія та ОАЕ Південно-Східна Азія - Сінгапур, Гонконг, Малайзія, Індонезія. Всі ці ринки Україна активно опановувала", - розповів експерт.

Однак через порушення морської логістики експорт яблук суттєво знизився, через що внутрішній ринок перенасичений ними.