Аграрії отримуватимуть компенсації від держави за розмінування землі

15:56 26 вересня Київ, Україна

Держава компенсуватиме частину або повний обсяг витрат на розмінування земель стратегічних підприємств та сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради.

"За даними Мінекономіки, держава компенсуватиме частину або повний обсяг витрат на розмінування земель стратегічних підприємств та сільськогосподарських земель. Такий підхід має суттєво прискорити очищення земель на тих ділянках, на яких це можливо. Наразі аграрії в Україні вже використовують 120 тис. га розмінованих земель", - наголошується в повідомленні.

Як повідомили у профільному комітеті, наразі у міністерстві розробляється механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат на розмінування.

"Пропонується наступний підхід, що якщо аграрна чи інша компанія через Prozorro закуповує послугу розмінування, отримує цю послугу та відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора, тоді держава повністю або частково компенсуватиме витрати", - пояснили в комітеті.

Там також повідомили, що пілотний конкурс із продажу послуг розмінування вже пройшов у Житомирській області. Держава заощадила 100 тисяч гривень бюджетних коштів, додали у комітеті.