Аграрії отримуватимуть компенсації від держави за розмінування землі

Держава компенсуватиме частину або повний обсяг витрат на розмінування земель стратегічних підприємств та сільськогосподарських земель.
Про це повідомляє Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради.
Як повідомили у профільному комітеті, наразі у міністерстві розробляється механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат на розмінування.
Там також повідомили, що пілотний конкурс із продажу послуг розмінування вже пройшов у Житомирській області. Держава заощадила 100 тисяч гривень бюджетних коштів, додали у комітеті.
Зазначається, що у бюджеті на 2024 рік на потреби гуманітарного розмінування заклали 2 млрд грн. Кошти планується направити на підтримку сільгосппідприємств, які купуватимуть послуги з розмінування через аукціон. Це має стимулювати розвиток ринку послуг та прискорити розмінування країни.
На жовтень заплановано міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування в Україні, яка має пройти в Хорватії. За наслідками конференції уряд країни планує залучити додаткові кошти на гуманітарне розмінування.
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