Аграріїв не врятує зниження ПДВ

Аналітики та експерти центру "Інститут аграрної економіки", що займається науковою та аналітичною діяльністю, склали прогноз для аграрного сектора. На їхню думку, зниження податку на додану вартість на етапі сільгоспвиробництва призведе до згортання інвестицій.
Практична реалізація положень законодавчої ініціативи, спрямованої на застосування зниженої ставки ПДВ тільки на етапі постачання окремих видів сільськогосподарської продукції, - без «подовження» її дії на весь ланцюг постачань - призведе до зниження інвестиційної активності в аграрному секторі економіки, - зазначив завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», к.е.н. Леонід Тулуш, коментуючи прийняття 17 вересня 2020 Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» №3656 в першому читанні.
За його словами, будь-яка податкова новація повинна відповідати критерію Парето-оптимальності, згідно з яким певне законодавче рішення буде вважатися поліпшенням лише в разі, коли воно приносить економічні вигоди певним економічним суб'єктам, не знижуючи істотно можливостей розвитку або не завдаючи шкоди іншим учасникам економічних відносин.
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