Аграріїв не врятує зниження ПДВ

13:56 24 вересень Київ, Україна

Аналітики та експерти центру "Інститут аграрної економіки", що займається науковою та аналітичною діяльністю, склали прогноз для аграрного сектора. На їхню думку, зниження податку на додану вартість на етапі сільгоспвиробництва призведе до згортання інвестицій.

Практична реалізація положень законодавчої ініціативи, спрямованої на застосування зниженої ставки ПДВ тільки на етапі постачання окремих видів сільськогосподарської продукції, - без «подовження» її дії на весь ланцюг постачань - призведе до зниження інвестиційної активності в аграрному секторі економіки, - зазначив завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», к.е.н. Леонід Тулуш, коментуючи прийняття 17 вересня 2020 Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» №3656 в першому читанні.

Попри заяви ініціаторів даного законопроєкту щодо того, що прийняття відповідного Закону «сприятиме підтримці сільгосптоваровиробництва в Україні, залученню інвестицій, оновленню основних фондів підприємств, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства» і формуванню низки інших позитивних ефектів для аграрної галузі, професійний аналіз положень цієї законодавчої ініціативи формує підстави для менш оптимістичної оцінки можливих наслідків практичної їх реалізації для сільгосппідприємств - платників ПДВ, зазначив експерт.

За його словами, будь-яка податкова новація повинна відповідати критерію Парето-оптимальності, згідно з яким певне законодавче рішення буде вважатися поліпшенням лише в разі, коли воно приносить економічні вигоди певним економічним суб'єктам, не знижуючи істотно можливостей розвитку або не завдаючи шкоди іншим учасникам економічних відносин.

У випадку із законопроєктом №3656 відповідні умови не дотримані, підкреслив Леонід Тулуш. Адже запропоноване нормотворцями рішення принесе очевидні вигоди тільки трейдерам. При цьому інші учасники економічних відносин в АПК - виробники, переробники та держава - зазнають певних збитків або можливості для їхнього розвитку будуть знижені.