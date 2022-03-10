Афтершоки введених санкцій… І це лише початок

14:13 09 березень Київ, Україна



Незважаючи на те, що нафта марки Першими постраждали нафтовики.Незважаючи на те, що нафта марки Brent подорожчала до $131 за барель, що теоретично мало б принести гарний дохід федеральному бюджету і ФНБ, ЗАРУБІЖНІ СПОЖИВАЧІ ПОЧАЛИ БОЙКОТУВАТИ РОСІЙСЬКУ НАФТУ.

Для Росії втрата європейського ринку критична: на нього припадає майже 37% усієї видобутої нафти. Таким чином, нафтовикам залишається або пропонувати ще більший дисконт у пошуках азіатських споживачів, або втрачати промисловість: досвід минулого року показав, що після консервації свердловин відновити їх буває неможливо.

Відмова Європи від російського газу матиме ще катастрофічніші наслідки, ніж від російської нафти!

Крім виходу з ринку всіх відомих брендів автопрому, зупиняє складання автомобілів й Автоваз через дефіцит електронних компонентів. Незабаром стануть і інші автомобільні заводи.

Більше того, відмовляється від транзиту до Європи через територію Росії й Китай!

Залишається підвішеним питання з морським експортом з Росії - найбільші перевізники відмовляються від співпраці, свого контейнерного (та не тільки контейнерного) флоту у Росії немає! Немає флоту рибальського!

Зараз складно спрогнозувати, що розсипатиметься перш за все, а що потім.

РФ ще якось протягне на запасах місяці два, а потім фаза «війна» швидко і безповоротно перейде у фазу «голод»! І голодні бунти однозначно нічим добрим для нинішньої влади не закінчаться! Напруги між регіонами і суперечності, що виникають, швидко призведуть до цілої низки внутрішніх розломів і розривів, а тому вся конструкція почне швидко сипатися. І як завжди, варто посипатися одному, як розпад піде вже невпинно.