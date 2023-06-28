Адміністрація морських портів України збільшила чистий прибуток на 63%

Попри кризу, Адміністрація морських портів України (АМПУ) завершила 2020 рік з відмінними виробничо-економічними показниками. У порівнянні з 2019 роком, чистий прибуток підприємства зріс на 62,7% і склав 2,65 млрд грн.

Як повідомляється, показник чистого доходу від реалізації продукції за підсумками 2020 року склав 7,38 млрд грн (+5%). До державного бюджету та цільових фондів перераховано 3,62 млрд грн.

Згідно з оприлюдненою інформацією, завдяки використанню майданчика ProZorro, в минулому році АМПУ вдалося заощадити на закупівлях 194 млн грн.

"В минулому році підприємство ввело централізовану закупівлю електроенергії, завдяки цьому економія за два місяці (з 1 листопада по 31 грудня) склала близько 3 млн грн. Оптимізація витрат шляхом диверсифікації закупівель мала ефект і для портових операторів-споживачів. Оптимізація витрат була досягнута під час закупівлі природного газу. Починаючи з серпня, підприємство купувало газ на конкурсній основі в два етапи, завдяки чому економія коштів за п'ять місяців склала 400 тис. грн", - розповів керівник АМПУ Олександр Голодницький.

Як повідомлялося, в серпні 2020 року Міністерство інфраструктури України (МІУ) затвердило Стратегічний план розвитку ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) на 2021-2025 роки.