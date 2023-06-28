Адміністрація морських портів України збільшила чистий прибуток на 63%

Попри кризу, Адміністрація морських портів України (АМПУ) завершила 2020 рік з відмінними виробничо-економічними показниками. У порівнянні з 2019 роком, чистий прибуток підприємства зріс на 62,7% і склав 2,65 млрд грн.
Як повідомляється, показник чистого доходу від реалізації продукції за підсумками 2020 року склав 7,38 млрд грн (+5%). До державного бюджету та цільових фондів перераховано 3,62 млрд грн.
Згідно з оприлюдненою інформацією, завдяки використанню майданчика ProZorro, в минулому році АМПУ вдалося заощадити на закупівлях 194 млн грн.
Як повідомлялося, в серпні 2020 року Міністерство інфраструктури України (МІУ) затвердило Стратегічний план розвитку ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) на 2021-2025 роки.
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