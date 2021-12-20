«Адміністрація морських портів України» стане акціонерним товариством

22:45 18 листопад Київ, Україна

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» мають намір перетворити на акціонерне товариство. Цей захід планують здійснити шляхом реорганізації та скорочення працівників.

Про це повідомив один із нардепів Олексій Гончаренко.



Відповідне рішення, за його словами, ухвалив Кабінет Міністрів 17 листопада.

"Адміністрацію перетворять на акціонерне товариство замість реорганізації та оптимізації кадрового складу", - повідомив нардеп у Telegram.