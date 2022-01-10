Адміністрація Києва підрахувала збитки міста від карантину

Київська міська державна адміністрація (КМДА) підбила фінансові підсумки міста в умовах локдауну. Відповідно до опублікованої пресслужбою КМДА заяви столичного мера Віталія Кличка, з січня по кінець квітня цього року бюджет Києва недоотримав 2,5 млрд гривень. Всьому виною карантин і локдауни. Таким же чином, за 2020 рік у бюджет не надійшло близько 5 млрд гривень, і це теж було пов'язано з пандемією і обмеженнями, які вводилися починаючи з березня минулого року.

Тим часом є і позитивний момент: за словами мера, жорсткі обмеження дали очікуваний результат - кількість нових заражень вірусом COVID-19 знижується. Однак мер закликав жителів столиці і гостей Києва не нехтувати правилами - носити маски, дотримуватися соціальної дистанції тощо. Попереду травневі свята і Великдень, в ці дні важливо пам'ятати про те, що вірус поширюється дуже швидко, а наслідки будуть тяжкими.

Раніше повідомлялося, що Київ збільшив витрати на 10 млрд гривень, а також про те, що через кілька років столицю обіцяють позбавити від маршруток.