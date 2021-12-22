Абсолютний рекорд ціни біткоїна

Всього за добу біткоїн подорожчав на 3,4% і досяг свого історичного максимуму. На криптобіржі Binance криптовалюта перейшла рубіж в 62 тисячі доларів і встановилася на рівні $62,8 тис.

Актив оновив історичний максимум, встановлений в середині березня. Тоді котирування біткоїна на піку досягали $61,8 тис.

Остання хвиля зростання курсу біткоїна стартувала 25 березня, після того, як той опустився до локального мінімуму в $50 тис. Відтоді ціна монети зросла майже на 25%. Згідно з даними, курс біткоїна станом на 12.30 торгується по $62 448,00.

Причини стрибка

Криптовалюта продовжує дорожчати на тлі наближення лістингу акцій Coinbase на Nasdaq. Завтра, 14 квітня, компанія стане першою в історії публічною криптобіржею.