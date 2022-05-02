Абонентська плата - комуналка знову виросте

На українців чекає абонентська плата за надання їм комунальних послуг. Незабаром по всій Україні розлетяться оновлені платіжки із зазначенням нових цифр.

Відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги" в платіжках з'явиться додаткова абонплата за холодну і гарячу воду, а також опалення і вивезення сміття. В середньому сума збільшиться на 112 гривень.

Введення плати відстрочили через карантин. Однак вона повинна набути чинності через п'ять місяців після зняття обмежень. У Верховій Раді запропонували відтермінувати введення абонплати до 1 січня 2021 року.

Уряд вже визначив формулу граничного розміру абонплати, яка буде залежати від прожиткового мінімуму в країні. З грудня він становить 2 189 гривень. Таким чином абонплата на воду і опалення буде 32,19 гривні, а на сміття - 15,2 гривні. Тобто в сумі потрібно буде платити близько 111,7 гривні на місяць (за умови, що є гаряча, холодна вода і опалення).