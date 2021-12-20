Абітурієнти з окупованих територій зможуть отримати фінансову підтримку

09:38 10 грудень Київ, Україна

У Мінреінтеграції хочуть передбачити одноразові виплати у розмірі трьох прожиткових мінімумів для абітурієнтів, які із тимчасово окупованих територій (ТОТ) приїдуть на підготовчі курси на підконтрольні Україні території.



Про це під час дискусії після церемонії нагородження "Двигуни змін" за найкращі ініціативи 2021 року щодо захисту прав людини в умовах збройного конфлікту сказала заступниця міністра з питань реінтеграції ТОТ Інна Драганчук.



За її словами, ця сума має компенсувати дітям, зокрема, логістичні витрати.

“Ми маємо час, щоб підготуватися до наступної вступної кампанії. Ми з нашою командою вже сформували програму наступного року. Вона буде значно розширена. Ми не хочемо, щоб підготовчі курси були обмежені академічними знаннями, а щоб вони були справді реінтеграційними та багаторівневими", - сказала Інна Драганчук.

Нагадаємо, цього року лише 108 дітей із ТОТ взяли участь у підготовчих курсах для абітурієнтів.





Як відомо, цього року Міносвіти провалило вступну кампанію до українських вишів серед кримських абітурієнтів.