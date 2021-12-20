Абітурієнти з окупованих територій зможуть отримати фінансову підтримку

У Мінреінтеграції хочуть передбачити одноразові виплати у розмірі трьох прожиткових мінімумів для абітурієнтів, які із тимчасово окупованих територій (ТОТ) приїдуть на підготовчі курси на підконтрольні Україні території.
Про це під час дискусії після церемонії нагородження "Двигуни змін" за найкращі ініціативи 2021 року щодо захисту прав людини в умовах збройного конфлікту сказала заступниця міністра з питань реінтеграції ТОТ Інна Драганчук.
За її словами, ця сума має компенсувати дітям, зокрема, логістичні витрати.
Про це під час дискусії після церемонії нагородження "Двигуни змін" за найкращі ініціативи 2021 року щодо захисту прав людини в умовах збройного конфлікту сказала заступниця міністра з питань реінтеграції ТОТ Інна Драганчук.
За її словами, ця сума має компенсувати дітям, зокрема, логістичні витрати.
Нагадаємо, цього року лише 108 дітей із ТОТ взяли участь у підготовчих курсах для абітурієнтів.
Як відомо, цього року Міносвіти провалило вступну кампанію до українських вишів серед кримських абітурієнтів.
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