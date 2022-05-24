«Укрзалізниця» запустила систему онлайн-кінотеатрів

У пресслужбі «Укрзалізниці» розповіли про нову послугу для пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+. Кожен охочий зможе придбати спеціальний код і дивитися ліцензійні фільми від партнера компанії, використовуючи власні гаджети.



"Доступ до мультимедійного контенту - це саме те, чого дійсно довгий час чекали наші пасажири. Для нас таке партнерство - це можливість розширити перелік бортових сервісів, щоб зробити кожну поїздку "Укрзалізницею" ще комфортнішою", - прокоментував Андрій Уманець, директор Української залізничної швидкісної компанії.



Мультфільми та фільми, розміщені на платформі онлайн-кінотеатру SWEET.TV, транслюватимуться українською мовою. Для реалізації проєкту оператор встановлює в поїздах «Укрзалізниці» спеціальне обладнання, що забезпечує передачу сигналу з високою якістю зображення і звуку. У фільмотеці «Світ ТВ» є близько 280 різних фільмів.



Для того, щоб скористатися послугою, пасажиру потягу досить придбати в WOG-cafe код і з його допомогою підключитися до мережі оператора. Для перегляду можна використовувати власні гаджети. Важливо, що підключення до мобільного інтернету для цього не потрібне.

Перші тестові перегляди були проведені минулої п'ятниці під час проходження першого рейсу «Лижного експреса» в Славське.

Вже на цьому тижні сервіс буде доступний пасажирам інших напрямків. Повідомляється, що до 31 грудня 2020 року послуга буде надаватися безкоштовно, а з першого січня наступного року її вартість складе 50 грн.



У пресслужбі «Укрзалізниці» розповіли про те, що до участі в проєкті можуть приєднатися і інші провайдери, що пропонують мультимедійні послуги та готові надати своє обладнання для тестування.



У керівництві компанії підкреслюють, що розглянуть всі пропозиції щодо надання в дорозі додаткових послуг пасажирам поїздів.