IT сфера покращує стан української економіки - дослідження GlobalLogic

Дослідження GlobalLogic показали, що економіка України значно зросла на надходження від IT-сфери. Так, за останні 7 років кількість експортних надходжень зросла в 3 рази. Детальніше про дослідження дізнавалися наші журналісти.

Що показало дослідження:

якщо в 2014 експорт IT-послуг склав 1,5 млрд доларів США, то за підсумками 2020 року - рекордні 5 млрд;

найбільший стрибок зростання зафіксували в 2019 році - тоді експортні надходження від IT збільшилися за рік на 30%;

при цьому кількість інженерів за останні 7 років виросла також в три рази і в 2021 досягла 213 000.

Зараз один IT-фахівець приносить в економіку країни більше ніж 22 000 доларів США у вигляді експорту від IT-послуг. Це говорить про те, що розвиток IT і економіки України пов'язаний зі зростанням кваліфікованих інженерів.

«Професійне зростання IT-фахівців пов'язане як з попитом на більш складні послуги розробки ПЗ, так і з розвитком інженерних талантів. IT-компаніям важливо інвестувати в поліпшення їхніх навичок і відкривати фахівцям нові кар'єрні можливості», - коментує Андрій Яворський, віцепрезидент зі стратегії і технологій GlobalLogic.

Кількість інженерів в Україні збільшується майже на 20% за рік. Але потреба в кваліфікованих кадрах - більш ніж на 30% і ця цифра зростає. Так, згідно зі статистикою анонімної платформи пошуку роботи в IT Djinni, з початку 2021 кількість вакансій вперше перевищила кількість кандидатів. У травні на платформі було відкрито близько 20 000 позицій, а претендентів - трохи більше ніж 16 000.