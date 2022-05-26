ProZorro заощадила Україні 43 млрд гривень

Пресслужба конференції державних підприємств опублікувала інформацію про систему ProZorro. Згідно з даними, в 2020 році завдяки впровадженню системи, в Україні було зекономлено близько 43 млрд гривень.

Більш того, країна не тільки добре заощадила, а й заробила додаткові 11 млрд гривень в рамках онлайн-аукціонів з боку платформи.

При цьому в перший рік роботи системи Україна змогла заощадити трохи менше, тоді як в 2020 році сума виторгу виявилася на 43% більшою, ніж роком раніше. Частково на ситуацію сприятливо вплинула реалізація оновленої версії закону «Про державні закупівлі». Постанова набула чинності від 19 квітня.

«Завдяки зниженню порога для обов'язкових закупівель через систему ProZorro до 50 тис. грн, Україні вже вдалося заощадити 1,7 млрд грн», - відзвітували у відомстві.

Нагадаємо, що електронна система ProZorro працює в 24 регіонах України. До неї під’єднані 238 міст і селищ.

Про це в 2019 році повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів. За його словами, реформа децентралізації, яку ефективно проводить Кабмін, дозволила запустити електронну систему ProZorro.