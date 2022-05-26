ProZorro заощадила Україні 43 млрд гривень

Пресслужба конференції державних підприємств опублікувала інформацію про систему ProZorro. Згідно з даними, в 2020 році завдяки впровадженню системи, в Україні було зекономлено близько 43 млрд гривень.
Більш того, країна не тільки добре заощадила, а й заробила додаткові 11 млрд гривень в рамках онлайн-аукціонів з боку платформи.
При цьому в перший рік роботи системи Україна змогла заощадити трохи менше, тоді як в 2020 році сума виторгу виявилася на 43% більшою, ніж роком раніше. Частково на ситуацію сприятливо вплинула реалізація оновленої версії закону «Про державні закупівлі». Постанова набула чинності від 19 квітня.
Нагадаємо, що електронна система ProZorro працює в 24 регіонах України. До неї під’єднані 238 міст і селищ.
Про це в 2019 році повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів. За його словами, реформа децентралізації, яку ефективно проводить Кабмін, дозволила запустити електронну систему ProZorro.
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